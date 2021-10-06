Savunma Sanayii Başkanı Demir, ''Teşkilat'' setini ziyaret etti

AA 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:28 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:28

Demir, TRT 1'in beğenilen dizisi "Teşkilat"ın setinde, TRT 1 yöneticileri ve set ekibiyle bir araya gelerek dizi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Teşkilat dizisinin çok kıymetli faydalar sağladığını, ilk günden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaştığını ve ilgi odağı olduğunu belirten Demir, "Gerek senaryo gerek kullanılan ürünler ve teknoloji açısından da ilgi çekmeye devam ediyor." dedi.

Oyuncularla bir araya gelerek, sohbet eden İsmail Demir, yönetmen koltuğuna oturarak çekimleri yakından takip etti.



Demir, set ziyaretinin ardından dizi ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirerek başarılarının devamını diledi.

