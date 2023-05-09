Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacaklar

Demir, Elazığ'daki temasları kapsamında Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Demir, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde belirli bir eşikte olduğunu ve kabuğunu kırmak üzere olduğunu söyledi.

Elde edilen bu gelişimi ileri bir seviyeye ulaştırdıktan sonra Türkiye'nin müreffeh ve refah içinde geleceğe ilerleyeceğini belirten Demir, bu ilerleyişin başında da gençlerin olacağını ifade etti.

Demir, gençlerin milli ve manevi değerleri gördüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"İlk insansız savaş uçağımız KIZILELMA. KIZILELMA bir hedef ama sürekli daha da yükseğe çıkan bir hedef. KIZILELMA'yı anons ettikten sonra ne yaptık, arkasından Hürjet'imizi uçurduk. Arkasından KAAN'ımız çıktı. Bu bir yürüyüş, bir hareket. Bu sıralarda bizleri dinleyen birçok arkadaşımızın yarın Türkiye'de çok iddialı projelere imza atacağını, yeni buluşları ortaya çıkaracaklarını 'Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacaklarını görüyoruz."

"DAHA NİCE MÜJDELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Demir, yapılanların yapılacakların garantisi olacağını dile getirdi.

"Beşinci nesil savaş uçağını konuştuğumuzda biraz burun bükülerek bakılıyordu. Şimdi onlar bile hayret ediyordur. Geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye'nin açıkladığı savunma sanayi ile ilgili projeler bir ülkede her birisi bir yıl konuşulacak, ses getirecek iddialı projelerdir. Anadolu gemisini sadece bir gemi yapmaktan çıkardık. Üzerine SİHA'ların konacağı bir gemi yaptık. Hürjet'i de onun üstünden kaldıracağız. Belki sonra ANKA- 3 indirilip kaldırılacak." ifadelerini kullanan Demir, bu yolculuğun durmadan devam edeceğini belirtti.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'ne değinen Demir, insansız deniz araçlarını çeşitlendirdiklerini söyledi.

Torpido atışı yaptıklarını anımsatan Demir, ilk gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatıldığını hatırlattı.

Demir, "İMECE'nin yanında KILIÇSAT'ı da uzaya gönderdik. KIZILELMA'nın çeşitli uçuşlarına devam ettik. Arkasından ATAK-2, ANKA-3, Hürjet'imizi uçurduk. Bunlar hepsi bir aya sığdı. Bu bir seçim yatırımı mı? Hayır. Bizim yürüyüşümüzün normal bir hızı bu. Göreceksiniz bu yıl içinde daha nice müjdeleri hayata geçireceğiz. Sizlerin bunlardan daha iyisini yapacağını söylüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurumlar ve kuruluşların yetkilileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.