Demir, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'den gönderilen mektuba bir yanıt verilip verilmeyeceği ve F-35 konusunda nasıl bir adım atılacağı sorusuna karşılık Demir, "Mektubun muhatabı Milli Savunma Bakanlığımız. Onlar bunun üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Beraber koordinasyon içindeyiz. Buna bir cevap verilir. Çünkü oradaki argümanların bizim açımızdan cevapları da var. Bu iletişim devam edecek." diye konuştu.

S-400 teslimatlarına ilişkin sorular üzerine Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"S-400 konusunda Türkiye'nin tavrı net, bu hep söylendi. Geç, erken ama net bir tavır var. 'Biz bu meseleyi bitirdik.' diye defalarca söylendi. Bu anlamda ABD tarafında bir endişe varsa S-400'lerin Türkiye'de bulunmasından dolayı bir teknik endişe ise bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca yineledik. Bu konuda bir teknik ekip oluşturup tartışmakla ilgili karşı taraf henüz hiçbir adım atmadı. Buna hazır olduğumuzu defalarca söyledik."

Demir, Patriot füze sistemi görüşmelerine ilişkin de "Biz cevabımızı verdik, onlardan cevap bekliyoruz." dedi.

F-35 Programı'nda görev alan Türk şirketlerinin durumuna ilişkin soru üzerine Demir, şunları kaydetti: