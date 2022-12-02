Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ''yerlilik'' vurgusu

Demir, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı Dersleri-1" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Teknoloji en büyük itici güç, en büyük kaynak insan kaynağı. İnsan kaynağı da gençlerden başlıyor. Gençlerimizle beraberiz, çeşitli illerimize gidiyoruz, bu tür ziyaretler yapıyoruz. Gaziantep, bu ziyaretleri yapmak istediğimiz illerin başında geliyor. Hem çok sayıda üniversitemiz var hem gençlerimiz çok aktif ve heyecanlı hem de genç bir sanayi altyapısı var. İnşallah doğru bileşenlerin bir araya gelmesiyle de büyük bir sinerji oluşacağını düşünüyoruz. Onun için burada hem sanayimizle hem üniversitelerdeki gençlerimizle buluşup Türkiye yüzyılı vizyonunu beraber paylaşıp daha ileri daha güçlü nasıl yürürüz buna kafa yoruyoruz. Ortak aklı oluşturup hep beraber bu yolculuğu yapmak ve ülkemize bir katma değer sağlamak üzere buradayız. Gençlerimiz bu katma değeri oluşturma meselesinin en önemli unsuru ve faktörü. Onlardaki heyecan, dinamik, azim bütün ülkemiz için büyük bir umut kaynağı."

Demir, 2023 savunma sanayisi üretimleriyle ilgili de "Geliyor demektense geldiğini görmek daha heyecanlı olur, onun için bekleyin." dedi.

Savunma sanayisinde çok sayıda ülkeden talep olduğunu ifade eden Demir, "Kamuoyunda ve dünyada İHA ve SİHA'lar bilinen ve öne çıkan unsurlar ama çok sayıda ürünümüz, mühimmatımız devrede ve talep görüyor." diye konuştu.

Yerlileşmenin önemine işaret eden Demir, "Stratejik unsurlarda derin ve detaylı teknoloji isteyen her konunun yüzde 100 yerli olması birinci hedefimiz." ifadesini kullandı.

Demir, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencilere hediye verdi. Öğrencilerin TEKNOFEST'te başarı elde ettiği insansız hava araçları, elektrikli otonom araç ve roket tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezen Demir, gençlerle sohbet etti.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Arif Özaydın, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik ve akademisyenler katıldı.