Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü

AA 28 Şubat 2022 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 17:42

Ahmet Demir'in cenazesi, Sami Ramazanoğlu Camisi'nde Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından Seyitgazi yolundaki Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Törene, İsmail Demir ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.