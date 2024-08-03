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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Mühendislerimiz, şirketlerimiz ve sanayii ekosistemimizle birlikte 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmakta kararlıyız. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bunun için tüm kurumlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 17:03 - Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmakta kararlıyız
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile bir araya geldi.

Kacır, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu

Bakanlıkta Görgün ile bir araya geldiklerini bildiren Kacır, "'Milli Teknoloji Hamlesi' için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "'GÜÇLENEN TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN YILDIZI' OLMAKTA KARARLIYIZ"

Görgün de Bakan Kacır'ın mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mühendislerimiz, şirketlerimiz ve sanayii ekosistemimizle birlikte 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmakta kararlıyız. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bunun için tüm kurumlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri ağırladıkları için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Birlikte hep daha ileriye, en iyisi için."

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün
  • Savunma Sanayii Başkanı Görgün
  • Haluk Görgün

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