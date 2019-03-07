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Savunma Sanayii Başkanlığı: 265'ten fazla zırhlı aracın teslimatı gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 gün icraat programı kapsamında farklı tiplerde 265'ten fazla zırhlı aracın teslimatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 gün icraat programı çerçevesinde, zırhlı araç projelerimiz kapsamında farklı tiplerde 265'ten fazla aracın teslimatı gerçekleştirildi." denildi.

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