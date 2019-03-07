Savunma Sanayii Başkanlığı: 265'ten fazla zırhlı aracın teslimatı gerçekleştirildi
Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 gün icraat programı kapsamında farklı tiplerde 265'ten fazla zırhlı aracın teslimatının gerçekleştirildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 gün icraat programı çerçevesinde, zırhlı araç projelerimiz kapsamında farklı tiplerde 265'ten fazla aracın teslimatı gerçekleştirildi." denildi.
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