Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak
Maliye ve Hazine Bakanının toplantıya katılımının önünü açan Kararname geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bakanın bu kararname çerçevesinde toplantıya katılımı bekleniyor.
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Maliye ve Hazine Bakanının toplantıya katılımının önünü açan Kararname geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bakanın bu kararname çerçevesinde toplantıya katılımı bekleniyor.
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