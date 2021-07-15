AA 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:42

SSB'den yapılan açıklamaya göre, koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen anma programlarının bu yılki teması "Türkiye Geçilmez" olarak belirlendi.

Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte, anılan tema kapsamında hazırlanan videonun gösterimi yapıldı, "15 Temmuz Destanı" ile destanın kahramanları konuşmalarla anıldı.

Programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü ve SSB çalışanları katıldı.

- "DARBE GİRİŞİMİ DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN BASİRETİ VE KARARLILIĞIYLA ÖNLENDİ"

Demir, buradaki konuşmasında, hain Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) devleti ele geçirmek için kalkıştığı darbe girişiminin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin ve milletin basireti ve kararlılığıyla önlendiğini belirtti.

Yarına daha umutla bakabilmek için çok çalışılması ve "Küresel Güç Türkiye" hedeflerine ulaşılması gerektiğini bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri haline gelen Türkiye'yi projelerimizle, yatırımlarımızla, sürekli gelişen, milli ve yerli sistemlerle donatmalıyız. Savunma sanayiinde 'tam bağımsız Türkiye' hedefimiz için bugün daha çok çalışmalıyız. İç ve dış mihraklara karşı içinde bulunduğumuz bu mücadelede bıkmadan, usanmadan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar da 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattığı, 9 dile çevrilen "Gazi Meclis'te O Gece" kitabından alıntılarla, 5 yıl önce yaşanan hain darbe girişimine dair anılarını paylaştı.