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Son dakika... Savunma sanayiinden Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Sektör olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz.' dedi.

31 Mart 2020 Salı 15:33 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:58
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Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini hafifletebilmek için başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na savunma sanayii firmalarından destek geldi. Bu kapsamda sektör tarafında 10 milyon TL bağış yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na, Savunma Sanayii ailesi olarak ilk etapta ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, TEI, STM ve SSTEK firmalarımızla toplam 10 milyon TL destek veriyoruz. Savunma sanayii ailemizin bütün paydaşlarını ve çalışanlarımızı da bu kampanyaya davet ediyor, verdikleri ve verecekleri destekler için şimdiden teşekkür ediyorum."

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