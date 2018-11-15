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Savunma ve Havacılık Sanayi´de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Savunma ve Havacılık Sanayii´nde bu yılın 10 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14.4 artışla 1 milyar 553 milyon 804 bin dolarlık ihracat yapıldı.

  • DHA
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İhracat artışlarında en dikkat çeken ülkelerin başında ise Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1479 artışla 150 milyon 514 bin dolar ihracatın yapıldığı Türk savunma sanayisinin zırhlı kara araçlarını tercih eden Umman oldu.

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