Savunma ve Havacılık Sanayi´de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracat Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Savunma ve Havacılık Sanayii´nde bu yılın 10 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14.4 artışla 1 milyar 553 milyon 804 bin dolarlık ihracat yapıldı.