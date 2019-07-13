Savunmada yeni dönem

Türkiye'nin ulusal güvenliği için hayati öneme sahip olan uzun menzilli hava savunma sistemi S-400’lerin Rusya’dan Türkiye’ye intikali dün başladı. Böylece Türkiye ilk kez bir hava savunma sistemine kavuşmuş oldu. Türk hava sahasına S-400 hava savunma füze sistemleriyle güvenlik şemsiyesi kurulmuş oldu.

Türkiye ve dünya S-400’lerin Ankara Mürted Hava Meydanı’na geldiğini Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) açıklamasıyla öğrendi. MSB yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır” ifadesine yer verildi.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) da S-400 teslimatının ilk aşamasının başlatıldığını bildirdi. SSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlık ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması Ankara’ya inen ilk uçakla gerçekleştirildi. Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.

FÜZELER DENİZ YOLUYLA GELİYOR

Rus TASS haber ajansı da S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye’ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, “Kısa zamanda, S-400’ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120’nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce, Türk uzmanların S-400’ün kullanımıyla ilgili Rusya’da eğitim aldığı hatırlatılan açıklamada, “Temmuz-ağustosta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek” denildi. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi’nden yapılan açıklamada, “S-400 sisteminin, Türkiye’ye teslimatının başladığı doğrulandı. Teslimatlar tarafların mutabık kaldığı tarihlerde yapılacak” ifadelerine yer verildi.

S-400 NEDiR?

S-400 Triumf, orta menzilli hava savunma sistemi S-300’den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir. Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya’nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor. S-400’ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi. Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80’i bir önceki model olan S-300’den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

S-400 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?