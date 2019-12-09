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'Savunmadan saldırıya geçmeliyiz... Suriye İran'ın 'Vietnam'ı olur'

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İran'ın Suriye'de kalıcı olmaya çalıştığını belirterek, 'Suriye, İran'ın Vietnam'ı olur.' dedi.

  • star.com.tr
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İsrail'in etrafında bir ateş çemberi kurulmasına izin vermeyeceğini belirten İsrail yetkililer, neredeyse her gün Suriye topraklarına düzenlediği saldırıları 'İran hedeflerini vuruyoruz.'' gerekçesiyle açıklıyor.,,
 
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett de bir konferansta yaptığı konuşmada, ''İran ülkemizin etrafında bir ateş çemberi oluşturmaya çalışıyor. Lübnan'da olduğu gibi Suriye, Gazze ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla bu çemberi kurmaya çalıştığı bir sır değil" dedi.
 
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), İran tehdidine karşı ülkeyi savunmak için yorulmadan çalışacağını söyleyen Bennett, İsrail'in savunmadan saldırıya geçme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
 
''SURİYE, İRAN'IN 'VİETNAM'I OLUR''
 
İsrail'in savunmadan saldırı pozisyonuna geçemesi gerektiğini vurgulayan Bennett, ''İran Suriye'deki varlığını kalıcı kılmaya çalışıyor. İran'a sesleniyoruz! Suriye İran'ın 'Vietnam'ı olur.'' dedi.
 
 
 

Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın 24 Portre´de

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