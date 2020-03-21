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Sayaç hırsızı yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de çok sayıda su ve elektrik sayacı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

AA21 Mart 2020 Cumartesi 17:07 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:07
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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre, Mevlana ve Safa mahallelerinde 10 adresten su ve elektrik sayacının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını 14 suç kaydı bulunan Cebrail K'nın (24) yaptığını ve çaldığı sayaçları Mevlana Mahallesi'ndeki bir hurdacıya sattığını belirledi.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, Cebrail K. ile hurdacı Sedat K'yı gözaltına aldı.

Hurdacıda yapılan aramada, 16 su sayacı, 1 elektrik sayacı, 1 av tüfeği ve 25 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Cebrail K. tutuklanırken Sedat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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