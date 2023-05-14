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Sayılan oylar İl Seçim Kurullarına gelmeye başladı

Mersin'de oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından okullarda sayılan oylar adliyede bulunan İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

IHA14 Mayıs 2023 Pazar 20:52 - Güncelleme:
Sayılan oylar İl Seçim Kurullarına gelmeye başladı
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Mersin'de de sona erdi. 4 bin 123 sandıkta 1 milyon 378 bin 750 seçmenin kayıtlığı olduğu Mersin'de, seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi için sandık başlarına giderken, 17.00'de oy kullanma işlemi sona erdi. Okullarda oy sayımları sürerken, sayımı biten oylar yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı.

Adliye çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, görevli olmayanların adliyeye alınmasına izin verilmiyor.

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