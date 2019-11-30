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Sayımız azaldı umutlar bitti

Bingöl kırsalında öldürülen 2 kadın PKK’lının günlükleri ortaya çıktı. Teröristler şunları yazdı: “Tanıdığımız birçok arkadaşımız artık öldü. Sayımız iyice azaldı, umutlarımız da onlarla birlikte öldü.”

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Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma sürecine giren, başta kırmızı liste olmak üzere sözde lider kadroları tek tek etkisiz hale getirilen terör örgütünün psikolojisi bozuldu, örgüt mensuplarının içinde bulundukları umutsuz ve karamsar ruh hali, etkisiz hale getirilen teröristlerin günlüklerine yansıdı. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) unsurlarınca Bingöl’ün Yedisu ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda İçişleri Bakanlığının “Terörden Arananlar Listesi”nde mavi kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti YJA-Star sorumlusu “Mizgin Şevin Sipan” kod adlı Hülya Kül ile “Amargi Serhat” kod adlı Bahar Uçak etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara hız veren JÖH birlikleri, arama-tarama faaliyetinde iki teröristin günlüklerini ele geçirdi. 

BİRÇOK ARKADAŞ ÖLDÜ 

Terörist Hülya Kül, günlüğünde yaşadığı korkuyu, umutsuzluğu ve karamsarlığı ifade etti. Bingöl’e 2017’de geldiklerini belirten Kül, günlüğüne farklı tarihlerde şunları yazdı: “Tanıdığımız birçok arkadaşımız artık öldü. Sayımız iyice azaldı, umutlarımız da onlarla birlikte öldü. Karamsar ruh halimizi bir türlü atamıyoruz. Çevremdeki herkes öldü. Bütün işleri kendim yapmaya çalışıyorum. Bundan dolayı da çok yoruluyorum. Operasyonlar nedeniyle çok az arkadaş hayatta kaldı. Kalanlar ise hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Tek yaptığımız operasyonlardan ve hava keşfinden korunmaya çalışmak. Güvenlik güçleri her fırsatı operasyona dönüştürmeye çalışıyor. Hem karadan hem de havadan çok fazla operasyon var. Sıkışıp kaldık. 22 yıldır örgütteyim, umudumu kaybetmemeye çalışıyorum ama hiç bu kadar umutsuzluğa kapılmadım.” 

HAREKET EDEMİYORUZ 

Terörist Bahar Uçak da günlüğüne 2017’de Irak’tan 5 arkadaşıyla Bingöl’e gelmek için yola çıktıklarını yazdı. Köylere girmeden etrafından dolaştıklarını çünkü halkın kendisini ihbar ettiğini kaydeden Uçak, günlüğünde şu ifadeleri kullandı: “Beraber yola çıktığımız arkadaşların tamamı iki yıl içinde öldü. Aynı gruptaki arkadaşım ‘Mordem Kanireş’ kod adlı Erhan Gülen ile aramızdaki ilişkinin açığa çıkması nedeniyle Erhan Gülen intihar etti. Kimselerle görüşemiyoruz, güvenecek kimse de kalmadı.” 

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