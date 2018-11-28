Sayısalda e-sınav dönemi

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS), 4. ve 8. sınıf öğrencileri için büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, TIMSS 2019 uygulamasının Türkiye’de 60 il ve 217 okulun katılımı ile Nisan 2019’da düzenleneceğini belirterek, “Ülkeler, araştırmaya katılan okullara yönelik hazırlık çalışması yapabiliyor. Özellikle TIMSS 2019’un ilk kez elektronik ortamda uygulanmasından dolayı bu çalışmalar daha fazla önem arz ediyor. Bu hazırlıklar kapsamında, eğitimler düzenleyeceğiz. Bu eğitimler, paydaşlara asgari düzeyde farkındalık sağlamayı, araştırmanın Uluslararası Merkez tarafından belirlenen teknik standartlara uygun yürütülmesi için yapılması gerekenleri aktarmayı amaçlıyor” dedi.