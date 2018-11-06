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Sayıştay Başkan Yardımcısı'nın görevden alındığı iddialarına yanıt verdi

Sayıştay Başkanlığınca, Fikret Çöker'in başkan yardımcılığı görevinden ayrılmasının, kendi talebiyle gerçekleştiği ve Sayıştay raporlarıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi.

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Sayıştay Başkanlığınca, Fikret Çöker'in başkan yardımcılığı görevinden ayrılmasının, kendi talebiyle gerçekleştiği ve Sayıştay raporlarıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi.
 
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının 2017 yılı denetimleri sonucunda Sayıştayca düzenlenen raporlarda yer alan usulsüzlük ve yolsuzluklar nedeniyle denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker'in görevden alındığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı bildirildi.
 
Çöker'in, 1992 yılında Sayıştayda denetçi olarak görev başladığı, 2014'te de Sayıştay üyesi seçildiği ve başkanlık makamınca 2016'da ise denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, "Sayıştay üyeliğine dönme yönündeki talebi, başkanlık makamının 2 Kasım 2018 tarihli yazısıyla uygun bulunmuştur. Tesis edilen işlemin talebine binaen yapıldığı başkanlık onayında belirtilmiş olup, yayımlanan Sayıştay raporlarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.
 
Açıklamada, denetimden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine, 1992'de Sayıştayda denetçi olarak göreve başlayan ve 2011'de Sayıştay üyesi seçilen Zekeriye Tüysüz'ün görevlendirildiği de kaydedildi.

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