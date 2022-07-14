Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü! İnceleme başlatıldı

İstanbul'da su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Vatandaşlar göle boya döküldüğünü iddia etti. Vatandaşlar durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'na bildirdi. Bakanlığın Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ekipleri denizden numuneler alarak, gerekli analizlerin yapılması için bakanlığın laboratuvarına gönderdi. Ekipler, kimyasal madde nedeniyle baraj üzerinde tabaka oluştuğunu tahmin ediyor, asıl nedeni laboratuvar sonuçları ile netleşecek.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE OLMADI"

Sazlıbosna Barajı'nda yıllardır balık tuttuğunu belirten Osman Kaya, "Her gün mutlaka buraya balık tutmaya gelirim. Daha önce hiç böyle olmadı. Son 3-4 gündür burasının hali perişan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını aradık, gelip numune aldılar. Boya döküldüğünü düşünmüştük ama boya olmadığını söylediler. Beni kontrol ettiler baraja zarar verecek miyim diye. Kontrol yaptıktan sonra gittiler" dedi.

"BOYAYA BENZER MADDE SUYUN KENDİ OLUŞTURDUĞU BİR ŞEY"

Cavit Akkuş ise "Burası bataklık bir yer. Bataklık olduğu için su çekiliyor, üzerindeki boyaya benzer madde de suyun kendi oluşturduğu bir şey. Burada akan su yok bu nedenle de kokuyor" diye konuştu.