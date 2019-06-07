SBSGGM uyardı: “Kaynağını bilmediğiniz süt ve süt ürünlerini kullanmayın”
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, resmi twitter hesabından yayınladığı mesajla vatandaşları süt ve süt ürünlerine karşı dikkat etmeleri konusunda uyardı.
- İHA
Hijyenik şartlarda elde edilmeyen sütün sağlık açısından risk oluşturduğu belirtilen uyarı yazısında, “Kaynağını bilmediğiniz, gıda etiketi bulunmayan süt ve süt ürünlerini kullanmayın” ifadesi kullanıldı.
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