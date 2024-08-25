Scooterla geldi! Husumetlisini vurup kaçtı

Kemalpaşa Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta kaldırımda bekleyen Cezayir uyruklu B.B'ye skuterle gelen bir kişi silahla ateş ederek kaçtı.

Yaralanan B.B. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan zanlının, B.B'den 18 bin dolar alacağı olduğu, bu nedenle aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, şüphelinin silahla ateş ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, zanlının skuterden inerek kendisini bekleyen B.B'ye ateş etmesi, ardından olay yerinden yürüyerek uzaklaşması yer alıyor.

