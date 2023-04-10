Şebnem Bursalı'nın hangi partiden ve nereden aday olduğu, siyasi partilerin milletvekili aday listelerini açıklamasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Gazeteci ve TV programcısı olan Şebnem Bursalı da 28. dönem milletvekili adayları arasında yerini aldı. Peki Şebnem Bursalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şebnem Bursalı nereden aday? İşte detaylar...

ŞEBNEM BURSALI HANGİ PARTİDEN ADAY?



Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Gene Seçimindeki aday listeleri netleşti. Üç dönem kuralının uygulandığı listede dikkat çeken isimler yer aldı. O isimlerden biri, gazeteci yazar Şebnem Bursalı oldu.

Şebnem Bursalı, Ak Parti'nin İzmir milletvekili adayı oldu. ATV Ankara Temsilciliği yapan Bursalı, İzmir 2'nci bölgeden milletvekili adayı gösterildi.

ŞEBNEM BURSALI KİMDİR?



Şebnem Bursalı (d. 13.06.1972, Aydın), Türk gazeteci ve TV programcısı.

1972 yılında Aydın'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1 yıl TRT'de çalıştı. Daha sonra Sabah Grubuna geçti. 14 yıldır grubun içinde görev yaptıktan sonra Takvim'in Ankara Temscilciliğine atanan Şebnem Bursalı daha sonra 10 yılı aşkın süre Yeni Asır'da köşe yazarlığı ve Ankara Temsilciliği yaptı. Aynı grubun Yayın Grubu başkanı olarak seçilerek İzmir'e yerleşti.