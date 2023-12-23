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  • Seçil Erzan 'yatalak eşinin masrafı çok' diyerek çarpmış! 2 kişi daha şikayetçi oldu
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Seçil Erzan 'yatalak eşinin masrafı çok' diyerek çarpmış! 2 kişi daha şikayetçi oldu

'Yüksek karlı gizli fon' davasında müşteki Nuray Şengüler, Seçil Erzan'ın kendisine “Nuray abla hastane masrafın çok oluyor, paran hesabında eriyor” diyerek gizli fon teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

Akşam Gazetesi23 Aralık 2023 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Seçil Erzan 'yatalak eşinin masrafı çok' diyerek çarpmış! 2 kişi daha şikayetçi oldu
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'Yüksek karlı gizli fon' adı altında ünlü futbolcularla işadamlarını 44 milyon dolar dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan'dan 2 kişi daha şikayetçi oldu; müşteki sayısı 21'e yükseldi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Nuray Şengüler, Erzan'ın kendisine "Nuray abla hastane masrafın çok oluyor, paran hesabında eriyor" diyerek gizli fon teklifi nde bulunduğunu öne sürdü. Şubeye gidip parasını istediğinde Erzan'ın kendisine anlamadığı bankacılık terimlerinin kullandığını belirten Şengüler, "Eşime miras kalan Gedikpaşa'daki han satıldı; payımıza 5 milyon lira düştü. Toplam 10 milyon lira ve 56 bin 600 dolar verdim; geriye 40 milyon lira alacaktım" dedi. Yeni müştekilerden Deniz Güzel de Erzan'ın yatırım yapacağını söyleyerek kendisini fona para yatırmaya ikna ettiği; 125 bin dolar dolandırdığını ileri sürdü.

BANKA ÇEKMECESİNDE 'ENERJİ' DOLU EVRAKLAR

Erzan'ın bankadaki çekmecesinden çıkan büyülü yazılar dava dosyasına girdi. Erzan'ın 23 milyon lira kredi çeken bir kişinin evrakına onlarca 50 rakamını yazdıktan sonra "Mehmet Aslan hocamın getirdiği platin bolluk bilinci uygulamasını aktif ediyorum" notunu düştüğü görüldü. Mehmet Aslan, Reiki felsefesinin Türkiye'deki hocası olarak biliniyor. Reiki'ye göre kişi tüm bolluğu yaşamına getirmek için altıncı boyutun refah ve enerji frekansıyla uyumlanıyor.

  • Seçil Erzan
  • dolandırıcılık
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