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Seçil Erzan'ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı

Yüksek kar getirili 'Fatih Terim Fonu' vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ını duruşma için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracı Büyükçekmece'de kaza yaptı. Bir otomobilin patlayan lastiğinden savrulan parçaların cezaevi aracının camına çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından Seçil Erzan, olay yerine çağrılan midibüsle adliyeye sevk edildi.

IHA24 Mayıs 2024 Cuma 13:04 - Güncelleme:
Seçil Erzan'ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı
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Olay Büyükçekmece Tem Otoyolu Hezarfan Havalimanı mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı. Lastiğin patladığı fark eden sürücü yol kenarında durdu. Bu sırada dolandırıcılıktan yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı, Çağlayan'a doğru hareket halindeydi. Lastikten kopan parçalar, Seçil Erzan'ı dava için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracının camına doğru savruldu. Çarpmanın etkisiyle cezaevi aracının camı kırılırken, araç durdu. Kazada ölen ya yaralanan olmazken, Seçil Erzan'ı adliyeye götürmek için olay yerine bir midibüs çağrıldı. Kısa süre sonra oraya gelen midibüse alınan tutuklu sanık Seçil Erzan, adliyeye nakledildi. Kaza sonrası ön camında çatlak oluşan cezaevi aracı ise Silivri Cezaevine geri döndü.

SEÇİL ERZAN MİDİBÜSE BÖYLE NAKİL EDİLDİ

Öte yandan kazanın ardından cezaevi aracından indirilen Seçil Erzan'ın midibüse alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

  • Seçil Erzan
  • kaza
  • mahkeme

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