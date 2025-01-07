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Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası satıldı

Yüksek kârlı özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın 10 milyon liralık borca karşılık ipotek ettirdiği Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde babasından kalma evi 15 milyon TL'ye satıldı.

IHA7 Ocak 2025 Salı 10:48 - Güncelleme:
Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki villası satıldı
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Yüksek kârlı özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın Bozcaada'da babadan kalma evini ipotek ettirdiği ortaya çıkmıştı.

Alacaklının Türkay Gümülcineli, borçlunun Seçil Erzan, şahitlerin ise Ali ve Atilla Yörük olduğu 6 Ocak 2023 tarihli borç sözleşmesinde sözleşme şartları arasında, "Alacaklı, borçluya 10 milyon lira peşin ödeme yapmış olup bu borç için borçlu Seçil Erzan, Çanakkale Bozcaada ilçesi Alaybey Mahallesi'nde tapuya kayıtlı taşınmazdaki hisselerinin tamamı ile adına işlem yapmaya yetkili olduğu Fatma Erzan'ın aynı taşınmazdaki hissesini alacaklıya ipotek vermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Verilen 10 milyon lira borcun sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geri ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış olup ödenmemesi halinde taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konularak nakde çevrileceği konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. Borçlu Seçil Erzan, hiçbir şekilde bu konuda bir itirazı olmayacağını, gerek vekaleten gerek asaleten kabul ve taahhüt eder" ifadeleri yer almıştı.

Seçil Erzan'ın, Bozcaada'da 10 milyon liralık borca karşı ipotek verdiği villası Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı. Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak belirlenen villa, 15 milyon TL'ye satıldı. İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Seçil Erzan'ın babasından kalma yaklaşık 2 dönüm içerisinde bulunan bağ evi tadilat ettirilip, villaya dönüştürülmüş.

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