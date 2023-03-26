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Seçim anketleri açıklandı! İşte oy oranları

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Katıldığı A Haber canlı yayınında 2023 seçim anket sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin seçim oranını açıklayan Yavuz, seçime kadar bu oranın daha da artacağını söyledi. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son anketteki oy oranını da açıkladı.

26 Mart 2023 Pazar 01:09 - Güncelleme:
Seçim anketleri açıklandı! İşte oy oranları
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Katıldığı A Haber canlı yayınında seçime ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yapılan son seçim anket sonuçlarını da açıkladı. Yavuz, Ak Parti'nin oy oranı yüzde 41 iken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 53 olduğu ifade etti. Bu oranların ilerleyen günlerde artarak yükseleceğini belirtti.

ALİ İHSAN YAVUZ 'UN AÇIKLAMALARIN SATIR BAŞLARI:

- En son; Mustafa Şen Başkanımız açıkladı. Yeni anketler de var. Sokağın dili de var. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu 2018'dekinin altına düşmeyecek."

- Bugün yüzde 41 çıkması demek, seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyulacağı anlamına geliyor.

- Seçime yaklaşıldığında kararsızların sayısı azalmaya başladıkça, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccüh artmaya başlar.

- Yine Cumhurbaşkanımız için son anketin yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bu resim ortaya çıktıkça Cumhur İttifakı'nın ne yapmak istediği biraz daha belirginleştikçe, Millet İttifakı'nın da ne yaptığı ortaya çıktıkça saflar biraz daha netleşecek.

- 2018'in oy oranının altına düşmeyecek AK Parti'nin oy oranları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine 2018 seçimlerindeki oy oranının altına düşmeyeceğini anketlere ve sokağa bakınca ortaya koymak mümkün.

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