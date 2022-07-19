Ucuz ulaşım sözü vermişti... İmamoğlu 58 gündür sessiz

İBB, geçtiğimiz aylarda ulaşıma yüzde 40 zam yapmış ve atılan bu adımdan sonra Cumhur İttifakı kararın geri alınması için harekete geçmişti.

İBB Meclisi'nde yapılan yeni oylama ile birlikte öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılması yönünde karar alındı.

Gelişmenin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla alınan öğrenci aylık abonman ücretlerinin 109 TL'den 78 TL'ye düşürülmesi kararını 58 gün geçmesine rağmen onaylamadı.



Seçim döneminde ucuz ulaşım vaadinde bulunan İmamoğlu, öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi kararını uygulamamakta ısrar ediyor.