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Seçim gecesi telefonu kapalı olduğu ortaya çıktı! İşte CHP seçmeninin hedefindeki isim

CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bu seçimde de sınıfta kaldı. Bir canlı yayın sırasında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan ve kendi seçmenine doğru verileri aktaramayan Adıgüzel'e CHP seçmeni sert tepki gösterdi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:45 - Güncelleme:
Seçim gecesi telefonu kapalı olduğu ortaya çıktı! İşte CHP seçmeninin hedefindeki isim
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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Yurt içi ve yurt dışında rekor katılımın gerçekleştiği seçimlerin ardından, saat 18.00'da ilk sonuçlar gelmeye başladı. Seçim yasağının kalmasının ardından CHP'li isimler seçimi önde götürdüklerini seçmenlerine açıkladılar.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ellerindeki verilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.5 önde olduğunu öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "öndeyiz" ifadesini kullandı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞTAN SONA ÖNDE GÖTÜRDÜ

Ancak hem Anadolu Ajansı'nın hem de ANKA Haber ajansının paylaştığı verilere göre seçimi Recep Tayyip Erdoğan baştan sona önde götürdü.

Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni ise suçu verilerin yanlış aktarılmasına bağladı. Gece boyu ajansları suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni, seçimin şokunu atlatmasının ardından kendilerine hiçbir veri veremeyen, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i hedef aldı.

Bir canlı yayında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan Onursal Adıgüzel'e sosyal medyadan CHP seçmeni sert tepki gösterdi.

Öte yandan, haber ajanslarının gece boyu paylaştığı verilerin YSK tutanakları ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.

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