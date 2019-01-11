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Seçim güvenliği genelgesi kapsamında illerde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan seçim güvenliği genelgesi kapsamında illerde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak.

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Terör örgütlerinin seçmeni baskı altına alma ve etnik kimlik üzerinden provokatif davranıș girişimlerine karșı gerekli tedbirler alınacak.

Sosyal medya üzerinden provokatif paylașımlara anında müdahale edilerek seçim sonuçlarını manipüle etme girișimlerine karșı tedbir alınacak.

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

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