Seçim hezimeti insanlığı unutturdu! Vicdansızlar depremzedelere kin ve nefret kustu

14 Mayıs günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir yenilgi aldı.

Deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan muhalefet seçimlerin bilançosunu depremzede vatandaşlardan çıkardı.

Deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir destek çıktığını görünce adeta çılgına dönen muhalefet yanlıları depremzedelere ağır hakaretlerde bulunarak vicdansızlığın örneğini gözler önüne serdi.

Sosyal medyada, ölüm tehditleri savurdu, tehdit ve hakaret dolu videolar paylaşarak nefret saçtılar.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından muhaliflerin depremzedelere yönelik başlattığı nefret propagandasının devam ettiği görüldü.

Muhaliflerin yaptığı insanlık dışı yorumlar büyük tepki topladı.