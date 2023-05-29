Seçim hezimeti sonrası CHP'de deprem! MYK üyeleri Kılıçdaroğlu'na istifasını sundu

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından gözler CHP ve İYİ Parti genel merkezine çevrildi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova son kulis bilgilerini canlı yayında aktarırken, CHP'de dün akşam yapılan değerlendirmeler sırasında MYK üyeleri Kılıçdaroğlu'na istifasını sundu ancak Kılıçdaroğlu "Bu gece için erken" dedi. İYİ Parti tarafında ise Meral Akşener'in "Masadan biz kalkmadık. Masanın iç hukukunun olduğu yerdeydik. Biz bu iç hukuka bağlı kaldık. İYİ Parti'nin en temel ilkesi biz hayatta adam satmayız ama satanı da unutmayız" vurgusu var.

Canova detayları şu ifadelerle aktardı:

Meral Akşener'in Genel Başkanlığı sürecek diyenler çoğunlukta. Akşener'in bu süreçte bütün kararları ilgili kurallarla birlikte aldığını altı çiziliyor. Sadece bir kararı kendi aldı. O da Cumhurbaşkanı adayı olmamak. Dolayısıyla süreçle ilgili her şeyden hepimiz sorumluyuz yaklaşımı var. Keyfi yönetim söz konusu değil. Ayrıca bugüne kadar da Meral Akşener'in ortaya koyduğu bütün vizyonlar hatta şerhlerin doğruluğu ortaya çıkmıştır.

"BİZ HAYATTA ADAM SATMAYIZ AMA SATANI DA UNUTMAYIZ"

Meral Akşener'in "Masadan biz kalkmadık. Masanın iç hukukunun olduğu yerdeydik. Biz bu iç hukuka bağlı kaldık. İYİ Parti'nin en temel ilkesi biz hayatta adam satmayız ama satanı da unutmayız" vurgusu var.

Bu hafta meclis yemin töreni ve sonrasında grubun oluşması için mecliste toplantı var. Sonraki hafta ise Seçim Sonuçları ile ilgili iç değerlendirme toplantıları olacak. Grup başkanı alarak Cihan Paçacı, Musavvat Dervişoğlu, Koray Aydın, Şenol Sunat'ın isimleri geçiyor Teamül yaşça büyük ve siyaseten kıdemli bir ismin grup başkanı olması, Cihan Paçacı veya Koray Aydın olursa MYK'daki görevlerini bırakacaklar. Artık grubun başındaki isim olarak görevlerini yürütecekler.

Perşembe günü yemin töreni olursa, cuma veya cumartesi de İYİ Parti'nin grubu şekillenecek. İç değerlendirme için henüz takvim belirlenmedi. Bir sonraki hafta İYİ Parti'deki kurullar bir araya gelip seçimin değerlendirmesini yapacaklar.

CHP'DE SON DURUM: OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALMA DURUMU VAR MI?

Bu karar bir olasılık dahilinde ama şu an Ankara'da genel merkez nezdinde henüz istifa sesleri yükselmiyor. Tanju Özcan sosyal medyada görüşlerini paylaştı ama son zamanda CHP'den uzaklaştırılan bir isimdi. Parti genel merkezinde de hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağız, kendi değişimimizi gerçekleştireceğiz' mesajları veriliyor artık. Daha çok erken ama bir öz eleştiri sürecine girilecek olması, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına birlikte karar verelim demesi önemli. Olağanüstü kurultay bir seçenek mi, evet bir seçenek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız" mesajı için parti kurmayları "O bir moral motivasyon konuşmasıydı. İleriye dönük bir kararı ifade etmez" dedi.

MYK ÜYELERİ İSTİFALARINI GENEL BAŞKANA SUNDU

CHP lideri edindiğim bilgilere göre 6 lider ile görüşmesinden önce de sonra da kurmayları detaylı olarak değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirmeler sırasında MYK üyeleri istifalarını genel başkana sundu. Ancak Kılıçdaroğlu "Bu gece için erken" dedi. Tekrar bir MYK ardından PM ve il başkanları ile toplantı yapacağını söyledi. "En doğru kararı hep birlikte verelim" dedi.

CHP'de hızlı bir değerlendirme ve özeleştiri süreci olacak ona göre de yol haritası şekillenecek "Seçimi kaybetmiş gibi davranmayacağız özeleştiri yapacağız ve kendi değişimimizi gerçekleştireceğiz" mesajları veriliyor.

KAĞITLAR YENİDEN KARILIR VURGUSU

İmamoğlu'nun değişim mesajı için de dün gece Kılıçdaroğlu ile uzun uzadıya görüşüp değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor. Dediğim gibi dün akşam Kılıçdaroğlu'nun konuşması ileriye dönük bir kararı ifade etmiyor diyen parti kurmayları CHP'de değişim mesajını dile getiriyor. Bu sabah itibariyle ancak bunun nasıl ve ne şekilde olacağını yapılacak değerlendirme toplantıları sonrası göreceğiz. Önce Meclis'te vekillerin yemin töreni var o beklenecek ertesi gün parti grubu şekillenecek. Bu dönem Grup Başkanlığını Özgür Özel'in yapması bekleniyor.