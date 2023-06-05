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Seçim hezimeti sonrası CHP'den bir itiraf daha: Başarısızlığın nedeni düşük siyaset...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde büyük bir başarısızlığa imza atan CHP'nin dikkat çeken isimlerden peş peşe itiraflar gelmeye başladı. Başarısızlıklarını teşkilatlara yükleyen CHP'li Murat Karayalçın, 'Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir.' dedi.

5 Haziran 2023 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
Seçim hezimeti sonrası CHP'den bir itiraf daha: Başarısızlığın nedeni düşük siyaset...
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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan ve 2. tura kalan seçimi 28 Mayıs'ta noktalamıştı. Sandıktan zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. CHP'de ise parti içinde suçlu arayışları sürerken, koltuğunu terketmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepkiler giderek büyüyor.

CHP ÖRGÜTLERİNE YÜKLENDİ

Sabah'ta yer alan haber göre; Daha önce 6'lı masanın dağıtılması halinde bunu yapan kişinin büyük bir vebal altına gireceğini söyleyen Eski SHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, alınan hezimetin ardından CHP örgütlerine yüklendi.

Karayalçın, Twitter hesabından, Meclis seçimindeki başarısızlığın sebebini şöyle açıkladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Adil olmayan bir seçimde alınan yüzde 48'lik oy ciddi bir kazanım olarak görülmelidir. Ancak partimizin TBMM seçiminde, hem de dört partiyle birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir.

"YAŞANAN DÜŞÜK SİYASET KAPASİTESİDİR"

Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti. Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir."

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