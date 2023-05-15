YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yener veri girişinin devam ettiğini belirterek sandıkların yüzde 99'unun açıldığını aktardı. Yener yaptığı açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını kamuoyu ile paylaştı.

İKİNCİ TUR KARARI

Yener'in açıklamaları şu şekilde:

Zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçim personelimize, siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Olgunlukla sonucu bekleyen Türk milletine teşekkür ediyoruz.

Sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Erdoğan 49,50, Kılıçdaroğlu,44,88, Oğan 5,7, İnce 0,44 oy aldı.

15:15 itibariyle sisteme girilmeye devam eden oyların tamamımın Erdoğan'a verildiğini kabul etmemiz halinde yüzde 50 oy oranına ulaşılamıyor.

Ve böylece seçilme yeterliliği hiçbir adayın kazanamadığını görmekteyiz.

28 Mayıs Pazar günün ikinci tur oylamasının yapılmasına karar verilmiştir.