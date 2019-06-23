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Seçim kanuna muhalefet eden 111 kişiye işlem yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde bu yana seçim kanuna muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

  • DHA
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Oy pusulasının resmini çeken 43 kişi, sandık başında tartışma çıkartan 22 kişi, beraber oy kullanmak isteyen 9 kişi, başkasının yerine oy kullanmak isteyen 3 kişi, silah bulundurmaktan 4 kişi, tehdit ve hakaretten 4 kişi, telefonla oy kabinine giren 14 kişi, oy teşhir eden 5 kişi ile uygunsuz kıyafet giyen, alkollü 7 kişinin de arasında bulunduğu toplam 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

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