İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3197
  • 6,0778
  • 226.676
  • 104.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Seçim öncesi provokatörlere özel harekat destekli operasyon: 17 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde, özel harekat polisleri desteğiyle düzenlenen operasyonda, seçim öncesi HDP lehine propaganda yaptıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulunup HDP lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 17 zanlı yakalandı.
 
İstihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı zanlıların seçim öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, HDP lehine propaganda yaptıkları ayrıca Ayn el Arap (Kobani) olayları sırasında yurt içinde bazı kamu kurumları ve araçlarına zarar verdiklerini belirledi.
 
Tespit üzerine takibe alınan zanlılara yönelik Erzurum'un Tekman ilçesindeki 9 mahalle ile İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.
 
6 POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
 
Operasyonda, 6 pompalı tüfek, bu silahlara ait mermiler, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
 
Erzurum Terörle Mücadele Şubesine getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi

Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul´a dağıttı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Savcının gözaltına aldırdığı öğretmenler 24'e konuştu

Savcının gözaltına aldırdığı öğretmenler 24'e konuştu

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Bakan Albayrak: Net sinyaller alıyoruz

Bakan Albayrak: Net sinyaller alıyoruz

TSK, Beş Adalar'da belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu

TSK, Beş Adalar'da belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu

İran'dan dikkat çeken açıklama: Babasına sarılan oğul gibiydi

İran'dan dikkat çeken açıklama: Babasına sarılan oğul gibiydi

Türkiye şaha kalktı, tam 13 milyar dolar

Türkiye şaha kalktı, tam 13 milyar dolar

Teröristlerin korkulu rüyası HÜRKUŞ-C

Teröristlerin korkulu rüyası HÜRKUŞ-C
 

POPÜLER HABERLER

'Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı'

'Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı'

Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

Rus ordusu ele geçirdiği silahları halka gösteriyor

Rus ordusu ele geçirdiği silahları halka gösteriyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA