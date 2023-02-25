TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, deprem sonrası yürütülecek seçim sürecine ilişkin bir analiz kaleme aldı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

Kahramanmaraş merkezli asrın depreminde bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken, diğer yandan da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Siyasi partilerin yanı sıra YSK da depremden etkilenen, bu yüzden yer değiştirmek zorunda kalan seçmenlerin durumunu görüşüyor. Edindiğim bilgiye göre, YSK bu konuda nihai kararını oluşturmadan önce bölgede bir inceleme yapacak. Pazartesi günü aralarında genel müdürler ve daire başkanlarının olduğu bir heyeti, depremden etkilenen 11 vilayete gönderecek. Heyet, seçmenin durumu, seçim güvenliği de başta olmak üzere yaptığı incelemeyi raporlaştıracak. Heyet, bölgede yaklaşık 3-4 gün kalacak. Hazırladığı raporu kurula sunacak.

NASIL OY VERİLECEK?

Asrın afetinden 11 vilayet derin yaralar aldı. 40 binin üzerinde vatandaş yaşamını yitirdi. 100 bine varan kişi yaralandı. Milyonlarca kişinin de bulundukları yerlerden daha güvenli olan Ankara, Konya, Antalya gibi illerdeki öğrenci yurtlarına, pansiyon ve otellere yerleştirildi. Şehirler böyle boşalmışken seçimlerin nasıl yapılacağı konusu da tartışmayı beraberinde getirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta olmak üzere konuştuğum YSK kaynakları, tüm bu olumsuzluklara rağmen seçim güvenliğinde bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti.

YSK'daki kaynağım, Milletvekili Seçim Kanunu'nda daha önce yapılan bir değişiklikle depremzedelerin gittiği ilde oy kullanabileceğini ve verdiği oyun, oy kullandığı il için geçerli olacağını söyledi. İsteyen seçmen, ikametgahlarının bulunduğu deprem bölgesindeki il ve ilçede de oy kullanabilecek. Bu konuda bir sıkıntı yok. Yurtlarda kalan öğrenciler de geçmişte böyle oy kullandılar.

VEKİL SAYISI AYNI

Depremden etkilenen 11 vilayetin nüfus sayısının düştüğü, milyonları bulan sayıda göç verildiği, bu nedenle de milletvekili sayısının düşmesi gerektiği yönünde görüşler de var. Ancak konuştuğum kaynaklar, milletvekili sayılarının genel nüfus sayımına göre yapıldığını, bu nedenle de son genel seçimlerin baz alınacağını ifade etti.

KONTEYNERDE SEÇİM

Konuştuğum kaynaklar seçim güvenliği açısından da bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti. Deprem bölgelerinde konteynerde oy kullanılacağını, buradaki güvenlik tedbirlerinin okullardaki ile aynı olacağını anlattı.

EĞİLİM SEÇİMİN MAYISTA OLMASI

CNN International'dan Becky Anderson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Eğilim, önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça, seçimin vaktinde, mayısta yapılması yönünde" dedi. 'Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda son sözün Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) olduğunu' kaydeden Kalın, "Meclis'in bir karar görüş bildirmesi gerek. Ama günün sonunda Yüksek Seçim Kurulu etkilenen 10 şehirde seçim olup olmayacağına karar verecek" dedi. 2 milyondan fazla kişinin deprem bölgesinden ayrıldığını aktaran Kalın, "Gittikleri yerde nasıl oy verecekler gibi teknik sorunlar var. Ancak eğilim, önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça vaktinde, mayısta yapılması yönünde" ifadelerini kullandı.