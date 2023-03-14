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Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs seçimi için hazırladığı takvim Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirmişti.

14 Mart 2023 Salı 01:56 - Güncelleme:
Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı!
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YSK'nın belirlemiş olduğu seçin takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararda "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.dönem Milletvekili Genel Seçimi, Seçim Takvim başlangıç tarihinin 18 Mart Cumartesi günü olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

YSK BAŞKANI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:

"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."

YSK Başkanı Yener, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da, "Siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar son olarak bağımsız milletvekilliği adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür" ifadelerini kullandı.

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