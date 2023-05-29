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Seçim zaferi Pakistan'da yankı buldu: Yenilmez Erdoğan

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Pakistan basınında geniş yer buldu.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Seçim zaferi Pakistan'da yankı buldu: Yenilmez Erdoğan
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Pakistan devlet televizyonu PTV ile resmi ajansı "Associated Press of Pakistan (APP)", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını okuyucu ve izleyicilerine son dakika gelişmesi olarak aktardı.

PTV ve APP, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Erdoğan'ın seçim başarısına dair tebrik mesajını ekran ve sayfalarına taşıdı.

Pakistan devlet radyosu Radio Pakistan ise Erdoğan'ın seçimleri kazandığını köşesine taşıdı.

Pakistan'da Türkiye'yi dünya genelinde Urduca konuşan halklara tanıtan "turkeyurdu" haber sitesi de seçimleri dijital platformlar üzerinden anlık gelişmelerle okuyucularına aktardı.

"GTV, Bol News, ARY News, Geo News, Dunya News, Samaa TV" ve daha birçok televizyon kanalı Erdoğan'ın seçim başarısına ekranlarında geniş yer verdi.

Televizyonlarda Pakistanlı liderlerin ve siyasetçilerin seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmesi izleyicilere aktarıldı.

The News gazetesi, "Erdoğan'ın tarihi ikinci tur seçimlerde 20 yıllık iktidarını uzattığını" belirtti.

Dawn gazetesi de "yenilmezliğine" işaret ederek Erdoğan'ın iktidarını devam ettirdiğine vurgu yaptı.

Samaa TV haber sitesinde de Pakistan'daki Türk seçmenlerin oy kullandığına işaret edilerek, resmi sonuçların açıklanmasıyla Erdoğan'ın iktidarını 3. 10 yıla taşıyacağı kaydedildi.

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