Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, seçim sonuçlarını AKŞAM'a değerlendirdi.

Şeyhanlıoğlu, "Türkiye'de esasen iktidar ve muhalefet arasında büyük bir oy farkı yok. İki taraf da son 10 yılda hemen hemen aynı oylara (yüzde 52-48) sahip" dedi. Seçim sonuçlarının küçük parti, grup ve kişilerin bir tarafa kaymasıyla şekillendiğine dikkat çeken Şeyhanlıoğlu, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki oyları hakkında çarpıcı tespitler yaparak şunları söyledi:

HDP'DEN AK PARTİ'YE GİTTİ

"Bu seçimlerde muhafazakâr Kürt oyları hayati önemde görülüyor. Örneğin, 28 Mayıs seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu seçmenlerin katılımı, 14 Mayıs seçimlerine göre, tarım işçiliği ve değişik sebeplerle, Türkiye ortalamasına göre %5 daha düştüğü görülmektir. Kılıçdaroğlu'nun Doğu Anadolu'da 11 ilde oyu azalırken, Erdoğan'ın oyları %5 oranında artmıştır. Erdoğan'ın parlak ve tartışılamayan bir zafer kazanmasında HDP'den ayrılan muhafazakâr Kürt oyları etkili olmuştur. Bu durum aynı zamanda, 'seni başkan yapmayacağız' diyen Demirtaş'ın siyaseti bırakmasında etkili olmuştur.

O DÖRTLÜ ARTIK SİLİNDİ

Demirtaş cezaevine girdikten sonra HDP üzerindeki etkisini, kontrolünü zaten kaybetmişti. Kendisinin de açıkladığı gibi cumhurbaşkanlığı adaylığı gerekçesiz olarak reddedilmiş. Kandil-Öcalan-HDP-Demirtaş dörtlüsü Türkiye'nin gücü karşısında silinmeye mahkumdu ve silindi. Bu seçimler bunu bir kez daha göstermiş oldu."

Şeyhanlıoğlu, seçim sonuçlarının detaylı analiz edildiğinde, özellikle HDP'ye oy veren muhafazakâr Kürt oyların yeni adresinin Hüda-Par olacağını savundu.