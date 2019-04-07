Seçimlerdeki usulsüzlük ve şaibeler ile ilgili 2 kişi tutuklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart seçimlerinde yapıldığı ortaya çıkan usulsüzlükler ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki seçimlerde şaibe olduğunu ve kimsenin bunu kapatmaya çalışmamamsı gerektiğini belirten Yavuz, ''Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğünde çalışan 2 kişi tutuklandı. Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kayıtları yapılmış. Büyükçekmece'deki olay usulsüzlüğün göstergesi değil mi?'' dedi.

Yavuz, açıklamasınu şöyle sürdürdü:

''Maltepe'de liste dışından 642 kişi sandıkta görev aldı. Büyükçekmece'de liste dışından 284 kişi sandıkta görev aldı. Sandıkta en yetkili kişilerce bir şeyler yapılmış olabilir. Burada organize bir usulsüzlük var, organize bir suistimal var, hata ötesi şeyler bunlar. Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor. Sandık başında anormal kaydırmalar yapılmış.''