Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından bugünkü mecliste yeni başkanvekili seçilecek.
Saat 11.00'de yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi belediye binası çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Çevik kuvvet bariyer kurdu, tomalar hazır bekledi.
Belediyenin arka otoparkının girişi de bariyerlerle çevrildi. Ancak meclisi takip etmek istediğini öne süren yaklaşık 200 kişilik CHP'li grup otoparkın içinden üst kata çıkan kapının camını kırıp içeri girdi. Gruba çevir kuvvet müdahale etti.
Polis tedbirini sürdürürken, belediye binasındaki gerginlik de devam ediyor.
Belediye meclisinde Cumhur ittifakının üstünlüğü bulunduğu için Ak Partili aday Şahin Biba'nın başkanvekili seçilmesi bekleniyordu
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılması planlanan Meclis Başkan Vekili seçimine katılmayan CHP'li meclis üyeleri, belediye başkanları ve milletvekilleri, Ankara Caddesi üzerinde eylem yaptı. Yaklaşık 200 kişilik grubun yolu trafiğe kapatması üzerine çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulunurken, zaman zaman arbede yaşandı.
Öte yandan CHP'li meclis üyelerinin Belediye Meclisi'nde yapılan Meclis Başkan Vekili seçimine katılmadığı öğrenildi. Bu nedenle ilk turda yeterli kalabalık sağlanamazken, seçimin ikinci ve üçüncü tura kalacağı belirtildi. Mevzuata göre üçüncü turda şartı aranmaksızın seçim yapılabileceği ifade edildi.