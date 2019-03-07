Seçimin nabzı 24'te atıyor
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, projelerini Mustafa Kartoğlu'na anlatıyor...
Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu soracak, Nihat Zeybekci canlı yayında cevaplayacak.
• İzmir'in kronik sorunları nasıl çözülür?
• Seçilirse ilk icraatı ne olacak?
• İzmir için çılgın projeleri neler?
SEÇİME DOĞRU; bu akşam 20.00'DE 24'TE...
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