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Seçimin nabzı 24'te atıyor

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, projelerini Mustafa Kartoğlu'na anlatıyor...

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Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu soracak, Nihat Zeybekci canlı yayında cevaplayacak.

• İzmir'in kronik sorunları nasıl çözülür?

• Seçilirse ilk icraatı ne olacak?

• İzmir için çılgın projeleri neler?

SEÇİME DOĞRU; bu akşam 20.00'DE 24'TE...

 

Robot sunucu işbaşı yaptı

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