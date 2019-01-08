Seçimler için alo YSK devrede

YSK tarafından, mahalli idareler seçimi için hazırlanan seçim takvimine göre, 4 Ocak’ta askıya çıkarılan listeler 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00’ye kadar muhtarlıklarda bulunacak. Askı listelerini kontrol etmek isteyen vatandaşlar, YSK’nın internet sitesinden, e-devlet kapısı üzerinden ve seçmen sorgulama mobil uygulaması aracılığıyla da kontrol yapabilecek. YSK tarafından vatandaşların seçime ilişkin sorularına yanıt bulabilmesi için 2014’te kurulan çağrı merkezi, 30 kişilik bir ekiple 7 gün 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar, çağrı merkezini arayarak, seçmen kaydını sorgulayabiliyor, nerede oy kullanacağını, seçim takvimindeki süreçler ve seçime ilişkin her türlü sorusuna yanıt alabiliyor.

1.7 MİLYON SMS

YSK’nın sitesinden, telefon ve elektronik posta adresini sisteme kaydeden yaklaşık 1.7 milyon vatandaşa SMS, 1 milyondan fazla vatandaşa da elektronik posta gönderiliyor. YSK, sürecin sağlıklı işleyebilmesi için kendi personelini de sürekli bilgilendirecek.