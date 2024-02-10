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Seçimlere sayılı günler kala CHP'de deprem! Toplu istifa ettiler

Şanlıurfa'nın Siverek CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti. CHP Hakkari il Başkanı Nazım Demir de görevinden istifa ettiğini duyurdu.

IHA/DHA10 Şubat 2024 Cumartesi 20:41 - Güncelleme:
Seçimlere sayılı günler kala CHP'de deprem! Toplu istifa ettiler
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Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Siverek Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kollarının toplu istifasıyla sarsıldı. Teşkilat mensupları yaptıkları açıklamada, "Değerli Siverekliler; Cumhuriyet Halk Partisi Siverek Kadın Kolları ve Gençlik kolları Yönetim Kurulu üyeliğimizden ve tüm görevlerimizden an itibarıyla istifa etmiş olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Detayları pazartesi günü basın açıklamasında paylaşacağız. Saygılarımızla" denildi.

CHP HAKKARİ İL BAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Demir, yaptığı yazılı açıklamada 5 aylık süreçte partisinden ne bir milletvekilinin nede bir parti meclisinin bölgeye gelmediğini belirterek, "CHP Hakkari il Başkanlığı görevini 2019 Kasım ayında devraldım. Üye sayımız 350'lerdeyken 2 bin 700'lere taşıdık. Üyesi olmayan mahalle, köy bırakmadık. Oy sayımızı da aynı şekilde bin 500'lerden 11 bine taşıdık. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 72 oy oranıyla Türkiye genelindeki oy artışında ilk 3'te yer aldık. 2023 genel seçimleri akabinde bir kurultay süreci yaşadık. Değişim vaadiyle gelen yönetimin bölgemize olan bakış açısı ve politika yetersizliği nedeniyle partimizi daha ileride taşımamıza imkan vermiyor. 5 aylık süreçte ne parti meclisinden ne de milletvekillerimizden bölgemize herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi, yalnızlaştırdığımızı düşünüyoruz. Partimizi daha ileriye taşıyamayacağımızdan dolayı CHP Hakkari İl Başkanlığından istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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