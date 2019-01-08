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Seçmenler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimle ilgili soruları için YSK'nin "444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayabilecek

Vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) '444 99 75' numaralı çağrı merkezini arayarak 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimle ilgili sorularına yanıt alabilecek.

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Yüksek Seçim Kurulunca, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırlanan seçim takvimi işliyor.

Takvime göre, mahalli idareler seçimi için 4 Ocak'ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

Seçmenlerin askı sürecinde listeleri kontrol etmesi gerekiyor. Askı listelerini muhtara gitmeden kontrol etmek isteyen vatandaşlar, YSK'nin internet sitesinden, e-devlet kapısı üzerinden ve seçmen sorgulama mobil uygulaması aracılığıyla da kontrol yapabilecek.

YSK tarafından vatandaşların seçime ilişkin sorularına yanıt bulabilmesi için 2014'te kurulan çağrı merkezi, 30 kişilik bir ekiple 7 gün 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Vatandaşlar, "444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, seçmen kaydını sorgulayabiliyor, nerede oy kullanacağını, seçim takvimindeki süreçler ve seçime ilişkin her türlü sorusuna yanıt alabiliyor.

SMS ve e-posta ile seçmenlere ulaşılıyor

Öte yandan, YSK'nin internet sitesinden, telefon bilgisi ve elektronik posta adresini sisteme kaydeden yaklaşık 1,7 milyon vatandaşa SMS, 1 milyondan fazla vatandaşa da elektronik posta gönderiliyor.

Mesaj içeriklerinde askı dönemine ilişkin bilgilendirme, kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alıyor.

YSK, seçime kadar sürecin sağlıklı işleyebilmesi için kendi personelini de SMS ve elektronik postalarla sürekli bilgilendirecek. Bu kapsamda seçim takvimi gün gün personelle paylaşılıyor.

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