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Güncel

Seçmeni kandırdıklarını söyleyen Mahalli'den itiraf gibi açıklama: Göz göre göre yalan söylediler

Seçim hezimetinin ardından 8'li koalisyonda suçlamalar, kaos ve tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Son olarak muhalif gazeteci Hüsnü Mahalli seçim döneminde seçmeni nasıl kandırdıklarını itiraf etti. Muhalefetin seçimi kaybedeceğini bildiğini ima eden muhalif gazeteci, seçmenin morali bozulmasın diye yalan söylediklerini anlattı.

25 Temmuz 2023 Salı 14:08 - Güncelleme:
Seçmeni kandırdıklarını söyleyen Mahalli'den itiraf gibi açıklama: Göz göre göre yalan söylediler
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8 partiyi etrafına topladı. Birbirine benzemeyen 8 koalisyon ortağı, adaylıktan milletvekilliğine kadar hemen her konuda tartıştı. Tek bir konuda bile uzlaşma sağlayamadı. Ancak yine de Türkiye'yi yönetme hayaline kapıldı.

8'Lİ KOALİSYONDA KAOS BİTMİYOR

Seçim dönemi boyunca, kendilerini destekleyen yazar ve anket şirketleri ile algı operasyonu yaptı. "Kazanacağız" diyerek seçmeni bile kandırmaya çalıştı. Ancak yine hüsrana uğradı. 8'i birden, Türk halkının tercihiyle ağır bir yenilgi aldı. Bunun üzerine 8'li koalisyonda kaos yaşandı. Yenilgi nedeni ile hepsi birbirini hedef aldı.

"Az çalıştınız ondan kaybettik" diyen de "Kemal Kılıçdaroğlu zaten kazanamazdı" diyen de vardı. Hepsi farklı bahanelere sığınırken hiçbirisi suçu kendinde aramadı.

ALGI OPERASYONU İFŞA ETTİ

Seçimlerin ardından kendilerine destek veren gazeteciler bile 8'li koalisyonu hedef aldı. Kararlarına, seçim dönemi yaptıkları stratejilerine eleştiriler yağdırdı. Son olarak Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli, 8'li koalisyonun gerçek yüzünü açıkladı.

Katıldığı bir canlı yayında, koalisyonun seçim döneminde nasıl algı operasyonu yaptığını tek tek anlattı. "45 yıllık gazeteciyim, meslek hayatımda tek bir yalan söylememişimdir. Milletin morali bozulmasın diye biz iyi gidiyoruz, %60 ile %80 ile kazanıyoruz diyorduk" açıklaması yaptı.

  • 8li koalisyon
  • seçmen manipülasyonu
  • muhalif gazeteci Hüsnü Mahalli

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