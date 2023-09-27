Seçmenin Kılıçdaroğlu rahatsızlığı... Sevigen: CHP'lilerin çoğu sandığa gitmeyecek

Seçimlerde alınan hezimet sonrası suların durulmadığı, parti yönetimine kazan kaldırıldığı CHP'ye seçmeninin de itimadı kalmadı.

tvnet yayınına katılan Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP seçmeninin önümüzdeki yerel seçimlerde parti yönetimine karşı alacağı tavrı duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen parti seçmeninin çoğunun önümüzdeki yerel seçimlerde sandık başına gitmeyeceğini söyleyen Sevigen, bu görüşün kamuoyu yoklamalarında yüzde 12 seviyesinde çıktığını da dile getirdi.

Öte yandan Sevigen, CHP'li Kartal Belediyesi'nin emeklilerin toplantısı sırasında aşırı sıcakta bekleyen vatandaşlara sahip çıkmadığını belirterek, "Seçim nasıl kazanılır." diyerek CHP'ye ve CHP'nin belediyecilik anlayışına tepki gösterdi.

"KARTAL BELEDİYESİ VE BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞI SAHİPSİZ BIRAKTI"



Mehmet Sevigen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyor ki halk, 'Siz Kemal Bey'i değiştiremiyorsunuz biz sandığa gitmeyerek değiştireceğiz'. CHP seçmeninin çoğu yerel yönetimlerde sandığa gitmeyecek. Bu yüzde 10-12 çıkıyor kamuoyu yoklamalarında. 'Kemal Bey gitsin' diyor herkes. Ben emekli toplantısına gittim Kartal'a. Emeklilerin durumu vardı biliyorsunuz. Kartal Belediyesi bizim, Büyükşehir bizim. 35-40 derece sıcaklık. DİSK su getirmiş. Bu Kartal Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı iki tane görevli verip de oradaki emeklilere bir şemsiye, bir şapka, bir su verilmez mi? Bir su getirilmez mi? O insanlar orada sahipsiz kalmış. Yani demek istiyorum seçim nasıl kazanılır."