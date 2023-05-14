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Güncel

Seçmenler sandık başına gitti! Oy kullanma işlemi devam ediyor

Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için 81 ilde ilk oylar verilmeye başlandı.

14 Mayıs 2023 Pazar 08:15 - Güncelleme:
Seçmenler sandık başına gitti! Oy kullanma işlemi devam ediyor
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Sabah 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Sabah erken saatlerinde sandık başlarına seçmenler 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17:00'da sona erecek.

Ankara

Vatandaşlar, Ankara'da oyunu kullandı.

İstanbul

Vatandaşlar, İstanbul'da oyunu kullandı.

Edirne

Edirne'de yaşayan vatandaşlar oylarını kullandı.

Adana

Vatandaşlar, Adana'da oyunu kullandı.

Elazığ

Vatandaşlar, Elazığ'da oyunu kullandı.

Sivas

Vatandaşlar, Sivas'ta oyunu kullandı.

Hatay

Vatandaşlar, Hatay'ın Antakya ilçesinde oyunu kullandı.

Bursa

Vatandaşlar, Bursa'da oyunu kullandı.

Konya

Vatandaşlar, Konya'da oylarını kullandı.

Gaziantep

Vatandaşlar, Gaziantep'te oyunu kullandı.


Ardahan

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi Ardahan'da başladı.

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