Seçmenler sandık başına gitti! Oy kullanma işlemi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde ilk oylar kullanılmaya başlandı.
Sabah erken saatlerinde sandık başlarına seçmenler 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17:00'da sona erecek.
Ankara
Vatandaşlar, Ankara'da oyunu kullandı.
İstanbul
Vatandaşlar, İstanbul'da oyunu kullandı.
Edirne
Edirne'de yaşayan vatandaşlar oylarını kullandı.
AdanaVatandaşlar, Adana'da oyunu kullandı.
ElazığVatandaşlar, Elazığ'da oyunu kullandı.
SivasVatandaşlar, Sivas'ta oyunu kullandı.
Hatay
Vatandaşlar, Hatay'ın Antakya ilçesinde oyunu kullandı.
Bursa
Vatandaşlar, Bursa'da oyunu kullandı.
Konya
Vatandaşlar, Konya'da oylarını kullandı.
GaziantepVatandaşlar, Gaziantep'te oyunu kullandı.
Ardahan
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi Ardahan'da başladı.