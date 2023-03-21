Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi YSK'ye başvurdu

YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimi kapsamında seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin, Kurula başvuruları dün sona erdi.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen ve başvuru yapanlar şöyle:

"Selami Karagöz, Hilmi Özden, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Hürrem Ayaz, Tevkif Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Duran Güveninir, Muhammed Ali Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan."

YSK'nin incelemeleri sonrasında, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları, "müracaatlarını bizzat Kurula yapmadıkları" gerekçesiyle reddedildi.

Müracaatta bulunanlardan İrfan Uzun, Davut Turan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tevkif Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu ve Selami Karagöz'ün başvurularında eksik evrak tespit edildi.

Evraklarında eksiklik olan adayların başvuruları, bugün saat 17.00'ye kadar eksiklikleri tamamlamamaları halinde reddedilecek.

Başvuruları kabul edilenler, saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.