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SED Ağustos ödemesi hesaplara yatırıldı

SED Ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. SED ödemeleri hakkına açıklama yapan Bakan Göktaş, bu ay toplam 575 milyon TL ödendiğini bildirdi.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
SED Ağustos ödemesi hesaplara yatırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 milyon TL yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu belirtti. SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların ailelerinin yanında yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı. Bakan Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3 bin 571 TL destek verildiğini kaydetti.

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